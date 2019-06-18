Зеленський у Парижі: "Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном у Парижі 17 червня.

"Росія також має виконати рішення Міжнародного трибуналу та повернути 24 українських моряків, і я в це дуже вірю, – зазначив Глава держави і додав, – Я вдячний за тверду та послідовну позицію Франції у засудженні дій Росії в Азовському морі та в Керченській протоці".

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Володимир Зеленський також подякував Еммануелю Макрону за увагу до питання звільнення українців. "Я дуже вдячний Президенту Макрону за увагу до долі ув’язнених і полонених українських громадян. Усі вони мають бути якнайшвидше звільнені", – зазначив він.

Глава держави запевнив, що Україна продовжить співпрацю зі своїми партнерами, спрямовану на гарантування безпеки у Чорному та Азовському морях.

"Ми й надалі співпрацюватимемо з Францією та іншими партнерами – членами НАТО, щоб гарантувати безпеку мореплавства у Чорному та Азовському морях і безперешкодний прохід суден у Керченській протоці", – сказав Президент.

Еммануель Макрон зі свого боку підкреслив, що питання звільнення українців для нього та його країни є важливим і перебуває у полі його уваги. Президент Франції також запевнив у підтримці зусиль для їхнього звільнення.

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"Я весь час пам’ятаю про українських моряків, які перебувають у полоні в Росії з листопада 2018 року. Я хочу запевнити родини цих полонених, що ми зробимо все для того, щоб вони якомога швидше повернулися в Україну", – сказав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з якимРосія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.