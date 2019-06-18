Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку, - Маас

Як повідомляє Deutsche Welle, про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Цензор.НЕТ.

За словами Мааса, Німеччина хотіла би підтримати Зеленського в тому, щоб "справдилися надії українців". "Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але передусім це стосується надії на мир", - зазначив міністр.

Мінські домовленості, на думку Мааса, залишаються "планом з розв'язання конфлікту на Донбасі", й Німмеччина з Францією і надалі докладатимуть зусиль до виконання цих домовленостей.

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"Ми також будемо вимагати конструктивного внеску від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдатів", - додав міністр.