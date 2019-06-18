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18.06.19 09:27

"Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв

Український військовослужбовець не повинен чекати ніяких наказів зверху, якщо він бачить, що ворог нападає на нашу країну і наших громадян.

"Український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо бачить, що ворог нападає на країну", - Бухарєв

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив глава Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Владислав Бухарєв, коментуючи події на Донбасі в 2014 році.

"Смішно зараз чути, коли хтось скаржиться, що "Турчинов не дав команду стріляти", - всі необхідні накази керівництво країни видало, я свідок. Але перш за все я глибоко переконаний, що український військовослужбовець не повинен чекати жодних наказів, якщо він бачить, що ворог нападає на нашу країну і наших громадян. Батьківщина довіряє нам захист, і ми зобов'язані діяти самостійно, відповідно до присяги народу України і Конституції", - сказав він.

За словами Бухарєва, "керівництво країни саме чекає від військових професійних дій".

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"І відповідальність на нас. І ми робили в 2014-му чимало того, про що не можна розповідати, але необхідно в критичних умовах, тому що в Україні немає законодавчої бази для ефективної боротьби з диверсантами і терористами", - зазначив глава Служби зовнішньої розвідки.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

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