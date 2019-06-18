Після виходу серіалу НВО в Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року

Як повідомляє CNBC, за словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу. У травні 2019 року він також побачив на 500 клієнтів більше, ніж у минулому році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Туристичний сайт Kayak виявив, що попит на авіаквитки до Києва виріс на 18% з моменту виходу серіалу, а додаток Travel Hopper зафіксував збільшення на 8%.

"Поп-культура дійсно стимулює багато розмов і натхнення навколо туризму, — пояснила Ліана Корвін, експертка з подорожей у Hopper. — Це може призвести до поїздки, якої раніше не було".

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Міні-серіал "Чорнобиль" складається з 5 епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух — "найменш цікаве з того, що сталося", бо "Чорнобиль" — "не фільм-катастрофа, а людська історія". Знімали серіал у Литві та Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип'яті "грав" спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" став найпопулярнішим у світі за версією IMDb.