Зеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії.

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Крім того, Володимир Зеленський і Жерар Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і можливу зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.

Президент України та Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення "комісії діалогу" за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.