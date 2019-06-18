Євроінтеграція - це основне прагнення українського народу, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у відповідь на запитання журналіста німецької газети Bild про те, чи вірить він, що Україна вступить у Європейський Союз, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Україна вже є частиною європейської сім'ї. Україна прагне європейської інтеграції як основного прагнення нашого народу. Але ми розуміємо, що нам потрібно надати переконливі результати, щоб мати можливість приєднатися до спільного економічного, правового, митного та цифрового простору ЄС", – зазначив він.

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Президент наголосив, що хотів би бачити Україну на такому рівні розвитку, щоб країни ЄС дивилися на неї як на рівноправного члена Євросоюзу. Задля цього він пообіцяв зробити все можливе.

Зеленський також запевнив, що Україна є надійним партнером НАТО і робитиме все для того, щоб у майбутньому приєднатися до Альянсу.