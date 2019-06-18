Заборгованість із зарплати шахтарям "Львіввугілля" та "Волиньвугілля" мають погасити до 20 червня, - Герус

Про це заявив представник президента у Кабінеті Міністрів України Андрій Герус, повідомляється на офіційному сайті глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Вже сьогодні на ДП "Львіввугілля" зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий – квітень будуть повністю погашені", – сказав Герус.

Також до 20 червня має бути повністю погашена заборгованість із заробітної плати перед 1,2 тис гірників ДП ​​"Волиньвугілля" за квітень поточного року, повідомив представник президента в уряді.

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Як наголошується в повідомленні, станом на початок червня на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн грн. Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі. Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.

За словами Геруса, питання вирішене завдяки втручанню президента Володимира Зеленського. При цьому він зазначив, що президент не має повноважень здійснювати управління вугільною галуззю та її підприємствами.

"Президент поставив чітке завдання: з корупційними схемами у вугільній галузі має бути покінчено, а головним пріоритетом є своєчасна оплата нелегкої шахтарської праці", - сказав Герус.

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Зазначимо, на початку червня оголосили страйк гірники двох шахт "Львіввугілля" - "Степової" та "Межирічанської". Вони вимагали виплати заборгованості із зарплати, що перевищує по ДП 200 млн грн. Зокрема, вони перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" у Львівській області з вимогами погасити заборгованість.