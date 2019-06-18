Посол Тейлор прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

"Він буде керувати нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться в повідомленні диппредставництва, передає Цензор.НЕТ.

"Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США. Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах. Перед останнім призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США", - зазначили в посольстві США.

"Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом", – сказав посол Тейлор.

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"Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - запевнив він.

Крістіна Квін, яка нещодавно керувала посольством США в Києві як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника глави місії.