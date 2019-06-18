"Я мама, друг, людина, громадянка": українки запустили флешмоб проти заяви Зеленського про "жінок, бренд і туризм"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, президент України під час офіційного візиту до Франції заявив, що "Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна - це перш за все сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що ІТ-індустрія, ІТ-технології і компанії дуже швидко розвиваються в Україні".

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Українки вимагають вибачень від Зеленського, а також запустили флешмоб з хештегом #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристичнийбренд, # самтитуристичнийбренд.

До флешмобу приєдналися як чоловіки, так і жінки з усієї України.







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