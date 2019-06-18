У Сенаті США відбудуться слухання щодо України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", про це повідомляється на сайті сенатського комітету.

О 14:30 за вашингтонським часом (21:30 за Києвом) свою доповідь почне представляти спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Після доповіді Волкера сенатори почують також думки колишнього посла США в Україні Джона Хербста, директорки проекту з глобальної демократії і перспективних технологій Інституту Брукінгза Аліни Полякової та представника Heritage Foundation Джеймса Карафано.

Також читайте: Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти"

Нагадаємо, на початку червня після зустрічі з Куртом Волкером радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі. Болтон назвав це "ключовим кроком для поліпшення відносин США і Росії".