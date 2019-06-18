Рада продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні, - Парубій

Про це на погоджувальній раді заявив спікер Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Є багато міфів і непорозумінь щодо Виборчого кодексу, тому нам потрібно буде забезпечити велику презентацію як для людей, так і депутатів", - заявив він.

Спікер закликав депутатів на поточному пленарному тижні "інтенсивніше" продовжити розгляд Виборчого кодексу.

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"Цього тижня ми продовжимо розгляд правок до кодексу. Ви знаєте, що їх велика кількість, понад 4 тис. Нам очевидно потрібно буде йти більш інтенсивно, ніж раніше ... Сподіваюся, ми активніше будемо розглядати правки", - сказав Парубій.

Зазначимо, що до другого читання нардепи подали близько 4568 поправок до Виборчого кодексу.