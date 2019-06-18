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18.06.19 11:03

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старших змін регіональної митниці та прикордонного наряду на одному з пунктів пропуску в Одеській області.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці налагодили схему вимагання грошей від громадян за не створення штучних перешкод під час митного оформлення та пропуску на територію України товарів народного споживання.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 01

"У середньому "такса" за лояльне ставлення митників та прикордонників становила від трьохсот доларів США представнику кожного відомства за безперешкодне переміщення товарів через державний кордон", - сказано в повідомленні.

Співробітники СБ України задокументували кілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 02

Правоохоронці затримали старших змін митників та прикордонників пункту перепуску на робочому місці під час отримання від громадянина Молдови неправомірної вигоди у розмірі шістсот доларів США.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 03

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки митниці.

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 04
Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали на хабарі $600 чиновників митниці і Держприкордонслужби, - СБУ 05

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