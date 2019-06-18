Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у вівторок у Києві.

"Я переконаний, що з цього приводу і державні органи влади мають зробити певні висновки, оскільки захоплення та окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, ніж окупація українських областей та Криму", - сказав Парубій.

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Парубій наголосив, що це викликає велику тривогу всіх українців, тому що "в гібридній війні інформаційна війна є одним із ключових напрямів атак на Україну".

Як повідомлялося, народний депутат України Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne, став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK та створює медіахолдинг "Новини".

З телеканалу ZIK звільняється генеральний директор Ігор Туркевич та ще деякі журналісти.

Тарас Козак входить до першої десятки виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя".