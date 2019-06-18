Сьогодні подам в ДБР і НАБУ заяви про доведення до банкрутства газотранспортної системи України, -Тимошенко

Про це Тимошенко розповіла журналістам після засідання Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Також вона зазначила, що аналогічну заяву буде подано і в Державне бюро розслідувань (ДБР).
"Ми сьогодні передаємо в ДБР і НАБУ заяву про злочин - про доведення до штучного банкрутства газотранспортної системи. Також звертаємо увагу на протизаконні дії щодо позбавлення народу України однієї з найбільших державних власностей - це газотранспортної системи", - зазначила Тимошенко.