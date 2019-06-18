Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.06.19 12:12

"У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Між президентом України Володимиром Зеленським та головним персонажем серіалу "Слуга народу", якого Зеленський зіграв як актор, є багато спільного.

"У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю популярній німецькій газеті Bild.

"У нас (із персонажем серіалу "Слуга народу" Голобородьком. - Ред.) різні життя, але однакові цінності. Я хочу зробити для українців все, що я обіцяв як "слуга народу" - перемогти корупцію, зробити українську політику чесної і прозорої, об'єднати країну, забезпечити мир і поліпшити життя простих людей. У цьому я так само щирий, як і Василь Голобородько", - підкреслив шостий президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євроінтеграція - це основне прагнення українського народу, - Зеленський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100