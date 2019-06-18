Ляшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія

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"Вчора в Парижі Зеленський вже почув, а сьогодні в Берліні ще почує про те, що німці і французи вирішили повернути російську делегацію до ПАРЄ, тому що не хочуть, щоб РФ вийшла з Ради Європи і щоб не позбавити росіян права звернення до ЄСПЛ. Ця аргументація європейських лідерів притягнута за вуха, бо в РФ і так є закон, який дозволяє не виконувати рішення Європейського суду", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Справжня ж причина повернення росіян у ПАРЄ – гроші, наголошує Олег Ляшко. За його словами, Росія не платить свій внесок у бюджет РЄ (це більше 60 мільйонів євро), а німці і французи не хочуть платити за неї. "Замість оптимізації видатків і скорочення занадто роздутого чиновницького апарату (більшого, ніж у нашій Раді), європейці, які постійно вчать нас як жити чесно, самі роблять дуже нечесно і підло – заради грошей повертають росіян у ПАРЄ, незважаючи на те, що ті не виконали жодної резолюції, які приймала ця організація на засудження агресії Кремля проти України", – обурився Ляшко.

Політик розповів, що б радив робити українському президенту у цій ситуації. "Я б на місці Зеленського сказав би Макрону дуже чітко і на переговорах, і на прес-конференції після них: "Більшого приниження Рада Європи не переживала за всі 70 років свого існування. Її репутація буде просто вщент розтоптана і знищена. Після цього немає жодного сенсу у подальшому її існуванні, заради справедливості вона має бути розпущена і ліквідована. Якщо це рішення не буде прийнято, Україна вийде із отруєної російським газом і грошима Ради Європи". Вважаю, що це був єдиний шанс зупинити російський реванш у Європі і домогтися скасування вже фактично прийнятого рішення", – вважає Ляшко.

Утім, за його словами, Зеленський навіть не намагається боротися. "Зеленський – не в своїй тарілці і не розуміє, що треба робити і як себе вести у колі світових лідерів. Його пієтет перед ними веде до поразок України на міжнародному фронті. Тому вже наступного тижня у Страсбурзі буде російський тріумф. Винні в цьому не тільки продажні, цинічні європейці, а й наша влада – як Порошенко, так і Зеленський, не здатні ефективно відстоювати національні інтереси України", – наголосив нардеп.

Втім, як член ПАРЄ, Олег Ляшко все ж збирається летіти до Страсбургу наступного тижня, щоб сказати світовим лідерам правду і показати, як мав би вчинити справжній президент.

Крім того, під час минулого візиту на сесію ПАРЄ лідер РПЛ наголосив, що там не економічна чи політична криза, а повна деградація.