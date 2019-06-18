На початку липня має відбутися розгляд в арбітражі справи про імунітет українських моряків, захоплених РФ, - Зеркаль

"З початку липня (продовження процесу - ІФ). Він розпочнеться стосовно моряків: має бути сформована панель арбітрів (...) Розглядатиметься безпосередньо порушення принципу державного імунітету над військовими кораблями", - сказала Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Росія зазначила, що їхнім арбітром буде Володимир Голіцин - російський суддя, який був головою ITLOS (Міжнародний трибунал з морського права), розглядав справу України щодо юрисдикції з Морської конвенції. "Вони пропонують залишити його арбітром і в наступній справі. А ми вже запропонували суддю Грінвуда (Sir Christopher John, Велика Британія). Загалом панель складатиметься з п'яти суддів, і це буде трибунал у справі, яку ми подали проти РФ на підставі порушення основоположного принципу - порушення імунітету військових кораблів", - пояснила заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль

Вона зазначила, що передбачено тривалу процедуру розгляду. Так, після формування арбітраж повинен буде вирішити процедурно, як він розглядатиме справу, "чи буде поділ на дві фази - на поділ розгляду юрисдикції справи й на розгляд її по суті, або ж справа розглядатиметься як ціла".

При цьому Зеркаль наголосила, що для України кращим є розгляд справи повністю, без поділу на дві частини, оскільки поділ завжди означає більш тривалий розгляд питання.

Говорячи про часові рамки процесу, заступник міністра закордонних справ припустила, що в липні, найімовірніше, буде сформовано панель, після чого арбітраж збереться, щоб "виробити проект своїх правил, процедур, які буде розіслано сторонам для коментарів".

"Сторони мають час, щоб висловити своє невдоволення призначеними суддями, розповісти про конфлікт інтересів, зробити відвід або запропонувати щось інше - всі процедури виписані так, щоб потім, після ухвалення рішення, не було ні в кого ні найменшої можливості сказати, що суддя був упередженим або були якісь заперечення стосовно когось із суддів. Це загальні правила формування арбітражної панелі", - пояснила Зеркаль.

Крім того, за її словами, в планах - наміри заслухати в Раді безпеки ООН питання про виконання Росією наказу про звільнення моряків і кораблів, якщо цього не буде зроблено до кінця червня. "25 червня вони мають відзвітувати про те, як вони виконали наказ суду (Міжнародний трибунал ООН з морського права - ІФ). Якщо вони нічого не зроблять, то я планую на початку липня активізувати Раду безпеки та розглядати питання імплементації рішення", - поділилася планами Зеркаль.