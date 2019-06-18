Активісти руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності"

Про це повідомляє Lb.ua.

Активісти патріотичного руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності" на п'єдесталі пам'ятника гарматі біля метро "Арсенальна" в Києві.

"100 років тому з цього місця українські військові знищили загрозу українській державності. Ми пам’ятаємо та шануємо всіх тих, хто захищав і захищає нашу українську землю", — сказав керівник руху Володимир Тесля.

Він додав, що встановлення пам’ятного знака є відновленням історичної справедливості, та закликав українців єднатися заради перемоги над ворогом, а також збереження й укріплення Української державності: "Ми не боїмося зовнішнього ворога, але в нас є інший, який роками розриває Україну зсередини. Це наш внутрішній ворог, це — суперечки, кланові міжусобиці. У нас немає часу, ми повинні об’єднатися і не припуститися тієї помилки, що й 100 років тому. Мої військові побратими, я вдячний, що разом із вами ми повернули історичну справедливість".

Багато киян знають справжню історію більшовицького заколоту на "Арсеналі". Тоді червоні заколотники намагалися всіляко підбурити робітників на повстання проти держави. Саме тоді почали свої рішучі дії підрозділи Симон Петлюри та Євгена Коновальця. Завдяки їхнім діям "червона пожежа" не охопила весь Київ, коли столиця України зберігала нейтралітет.

Раніше Володимир Тесля у фейсбуці заявив, що не збирається балотуватися у депутати Верховної Ради України від жодної з політичних сил.

Нагадаємо, пам'ятник гарматі був встановлений у Києві в 1923 році. Раніше тут був напис, присвячений робітникам заводу "Арсенал", який виступив зі зброєю за "владу рад" в жовтні 1917 року.