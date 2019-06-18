"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" (оновлено)

Про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок даними, "Слугу народу" готові підтримати 47,5% респондентів серед тих, хто визначився, і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 11%, ВО "Батьківщина" - 8,7%, "Європейську солідарність" - 8,3% опитаних, "Голос" - 5,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС сьогодні продовжить розгляд указу про розпуск Ради

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5% партія "Сила і честь" з підтримкою 3,9% голосів відповідно.

При цьому порівняно з даними за попередній період рейтинг "Слуги народу" і "Голосу" зріс, а інших лідируючих партій дещо знизився.

За "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка готові голосувати 2,9% респондентів серед тих, хто визначився, і має намір голосувати, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4%, за "Об'єднання "Самопоміч" - 2,2%, "Опозиційний блок - Партію миру та розвитку" - по 1,7%, ВО "Свобода" - 1,5%. Решта партій набрали б менше ніж 1% голосів опитаних.

Читайте також: ЦВК зареєструвала перший партійний список на вибори

Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то 44,5% опитаних точно мають намір голосувати, а 38,8% - скоріше мають намір голосувати. 6,1% точно не голосуватимуть і ще 6% швидше не голосуватимуть.

Серед усіх опитаних респондентів за "Слугу народу" готові голосувати 40,4% за "Опозиційну платформу - За життя" - 9,3%, "Батьківщину" - 7,5%, "Європейську солідарність" - 7,1%, "Голос" - 4,5%, "Силу і честь" - 3,3%, "Громадянську позицію" - 2,4%.

Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей і Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%.

Під час першої хвилі ролінгу 24-31 травня було замінено 250 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,2%. Під час другої хвилі 1-7 червня було опитано 1670 респондентів у всій Україні (замінено 1000 анкет). Похибка вибірки не перевищує 2,2%.