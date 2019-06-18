Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після Погоджувальної ради у ВР.

Він висловив надію, що цим Президент допоможе Верховній Раді навести порядок і підвищити ефективність.

"Ми внесемо законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" і відповідальність за депутатський прогул. Зараз ці документи редагуються і я сподіваюся, що вони будуть внесені у ВР", - сказав Стефанчук.

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Водночас, він висловив надію, що законопроекти будуть внесені в Раду на цьому тижні.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Верховній Раді вже було зареєстровано законопроект, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за межі не персональне голосування народних депутатів.