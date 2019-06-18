"Газпром" заявив про неможливість укладення контракту з Україною на європейських умовах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль.

"Нас багато разів закликали до укладання контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Тому що в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи в Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор", - заявив він.

У свою чергу заступник голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова стверджує, що "Газпром" готовий обговорювати різні терміни контракту з Україною, але поки не розуміє, з ким це робити.

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"Терміни можуть бути дуже різні. Ми гнучкі в наших підходах. Нас влаштує і середньостроковий і короткостроковий. Ми готові обговорювати будь-які варіанти, коли ми зрозуміємо, з ким це обговорювати", - сказала вона.

Бурмістрова додала, що "український транзит, безумовно, складна зараз тема, відбулася низка зустрічей, але поки якигось суттєвих домовленостей досягнуто не було і сьогодні в Україні складна політична ситуація, і ми розуміємо, що повинно відбутися призначення уряду і зміни в парламенті".

"Мабуть, після цього ми будемо повертатися до питання обговорення. Тому що на сьогоднішній день ми не розуміємо, з ким там розмовляти фізично, хто ті люди або організації, з якими можна розмовляти", - зазначила вона.

Нагадаємо, Росія, Україна і Європейська комісія можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Україна попередила країни ЄС про необхідність підготуватися до газової кризи, так як вона навряд чи погодиться на новий транзитний договір з Росією.