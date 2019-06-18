Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.06.19 14:35

Від візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що від візитів президента України Володимира Зеленського до Франції і Німеччини залежить намір цих країн у подальшому відстоювати територіальну цілісність України.

Від візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Питають, чому я назвав візит Президента до Парижа і в Берлін "розвідкою боєм". Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати", - заявив Клімкін.

Він також підкреслив, що німецький і французький політикум складається не тільки з друзів і прихильників України, хоча останніх, на щастя, поки що більше.

Читайте також: Обмін людей хоча б 10 на 10 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації, - Зеленський

"І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати", - підсумував Клімкін, зазначивши, що Меркель "підтримує Україну більш наполегливо, ніж будь-хто інший у німецькій політиці і бізнесі. Не просто послідовно, а саме наполегливо".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100