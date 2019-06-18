Подання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Комітету Ради з правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін на засіданні погоджувальної ради ВР у вівторок у Києві.

"У підкомітеті, який розглядає (подання щодо генпрокурора, - ред.), багато дискусій. Він категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається на дві норми, котрі є в статті 42 закону про Генеральну прокуратуру, який ми приймали разом з нашими партнерами", - сказав Андрій Кожем'якін.

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Він пояснив, що закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) або Вищої ради прокурорів, а також у разі заборгованості за аліментами.

"Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (до порядку денного комітету - ІФ), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація", - сказав Кожем'якін.

Він запропонував, щоб парламент розглянув подання про згоду на звільнення Луценка без розгляду цього питання в комітеті.

У свою чергу голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що в питанні відставки генпрокурора політична доцільність превалює над юридичним обґрунтуванням.

"Закон визначає виключний перелік обставин (для відставки генпрокурора - ІФ). Жодної з цих обставин у поданні не наведено... Я розумію професійних людей у комітеті. Вони справді в патовій ситуації, тому що жодної з цих норм не названо", - сказав спікер.

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Він висловив думку, що комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.

11 червня Зеленський вніс в Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього Генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

Луценко говорив, що подасть у відставку після парламентських виборів, які заплановані на 21 липня 2019 року.