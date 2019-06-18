Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це повідомив представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.

За його словами, на офіційний запит від 5 червня на ім’я Голови Верховної Ради України щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь. Цей запит подавався через розгляд у КСУ подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції Указу Президента № 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

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"Що стосується заяв Голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – ББП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи. Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була утворена нова коаліція, Голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – зазначив Федір Веніславський.

Отже, останні заяви Андрія Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній, резюмував представник Президента в КС.

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Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. 24 травня 62 нардепи оскаржили указ Зеленського про розпуск Ради в КСУ.

Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції. Однак вже 14 червня спікер ВР передав у КСУ список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний фронт".