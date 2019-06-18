"Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а в 2017-му президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип спадкоємності", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Cолідарність" сподівається, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських і євроатлантичних устремлінь України.

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