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18.06.19 14:31

"Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС

Партія "Європейська Cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.

"Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а в 2017-му президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип спадкоємності", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Cолідарність" сподівається, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських і євроатлантичних устремлінь України.

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