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18.06.19 15:10

У районі проведення ОС затримана група осіб, яка намагалася провезти в РФ горілку і рибальські снасті на 200 тис. грн. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил припинено незаконне переміщення товарів народного споживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Державна прикордонна служба України зі складу ООС продовжує заходи з протидії контрабандній діяльності на кордоні з РФ. В рамках проведення спільної міжвідомчої операції "Кордон-2019" під час виконання завдань з охорони державного кордону в районі населеного пункту Червона Зірка, що на Луганщині, прикордонниками затримано групу осіб, які намагались перемістити через кордон України до РФ товари народного споживання", - сказано в повідомленні.

У районі проведення ОС затримана група осіб, яка намагалася провезти в РФ горілку і рибальські снасті на 200 тис. грн 01

Зазначається, що під час виконання завдання з охорони державного кордону прикордонним нарядом в безпосередній близькості від лінії державного кордону було виявлено та затримано двох громадян України, які на автомобілі УАЗ з причепом намагались перемістити до РФ горілчані вироби та рибальське спорядження з метою подальшого їх збуту.

У районі проведення ОС затримана група осіб, яка намагалася провезти в РФ горілку і рибальські снасті на 200 тис. грн 02

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"49 упаковок горілки та рибацьке приладдя в 40 ящиках на загальну сума близько 200 тисяч гривень, та транспортний засіб з причепом буде передано співробітникам ДФС", - повідомили в штабі.

У районі проведення ОС затримана група осіб, яка намагалася провезти в РФ горілку і рибальські снасті на 200 тис. грн 03
Фото: пресцентр ОС

Правопорушників затримано в адміністративному порядку за спробу порушення державного кордону. Їх подальшу долю вирішить суд.

У районі проведення ОС затримана група осіб, яка намагалася провезти в РФ горілку і рибальські снасті на 200 тис. грн 04

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