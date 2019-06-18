Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова

"Ми фіксуємо, що фундаментальні ризики для фінансової стабільності чи не найнижчі за всю історію: економічні умови сприятливі, банки ліквідні докапіталізовані, прибуткові", - сказала перший заступник голови Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо ключовий короткостроковий виклик для фінансової стабільності - ситуацію з "ПриватБанком", - додала вона.

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Рожкова зазначила, що Нацбанк має певний план дій, але ще раз наголосила, що скасування Окружним адмінсудом Києва рішення про націоналізацію "ПриватБанку" становить ризики для співпраці України з Міжнародним валютним фондом і ставить під загрозу фінансову стабільність.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".