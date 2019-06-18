Польща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство

Водій з України Андрій Сіровацький, який під час масштабного ДТП біля Щеціна рятував людей з охоплених вогнем автомобілів, отримав з рук маршала воєводства Ольгерда Геблевича подяку за героїчну поведінку і профінансований відпочинок на польському морі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

У неділю, 9 червня, на автомагістралі A6 недалеко від Щецина в північно-західній Польщі трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік, який їхав на вантажівці, не загальмував і в'їхав в інші машини. Сила удару була такою, що частина транспортних засобів загорілася.

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Український водій, пан Андрій, коли побачив аварію, негайно відреагував.

"Вибух стався зразу, був великий вогонь. Я зробив те, що мусив зробити, бо інакше я б ніколи не пробачив собі. Я шкодую, що вогонь був надто великим і нічого більше я зробити не зміг", – наголосив пан Андрій.

У катастрофі загинуло 6 осіб, 11 отримали травми.

Українець, разом із сім’єю, мешкає в Любуському воєводстві, клопочеться про польське громадянство. Маршал воєводства пообіцяв посприяти в цьому питанні.