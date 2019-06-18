Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.06.19 15:57

Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук

Президент розгляне можливість скликання позачергового засідання Верховної Ради з метою вирішення кадрових питань.

Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук

Про це LB.ua повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я обов'язково поспілкуюся з президентом після його повернення в Україну щодо ідеї скликання позачергового засідання парламенту. Я цю пропозицію записав і думаю, що завтра-післязавтра ми обговоримо це питання і можливість скликання такого засідання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Зазначимо, що сьогодні в Раді прозвучали пропозиції від кількох депутатів, зокрема, від голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка про проведення позачергового засідання парламенту з ініціативи глави держави в середу в другій половині дня для розгляду кадрових питань.

Стефанчук в ході погоджувальної ради підкреслив, що президент наполягатиме на розгляді на цьому тижні питань про відставку Генпрокурора і міністра закордонних справ Павла Клімкіна з подальшим голосуванням за призначення Пристайка главою МЗС.

Своєю чергою, спікер Ради Андрій Парубій в ході ранкового засідання пообіцяв, що в разі появи ініціативи від президента про скликання позачергового засідання, він невідкладно підпише рішення про призначення такого засідання.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100