Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук

Про це LB.ua повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я обов'язково поспілкуюся з президентом після його повернення в Україну щодо ідеї скликання позачергового засідання парламенту. Я цю пропозицію записав і думаю, що завтра-післязавтра ми обговоримо це питання і можливість скликання такого засідання", - сказав він.

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Зазначимо, що сьогодні в Раді прозвучали пропозиції від кількох депутатів, зокрема, від голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка про проведення позачергового засідання парламенту з ініціативи глави держави в середу в другій половині дня для розгляду кадрових питань.

Стефанчук в ході погоджувальної ради підкреслив, що президент наполягатиме на розгляді на цьому тижні питань про відставку Генпрокурора і міністра закордонних справ Павла Клімкіна з подальшим голосуванням за призначення Пристайка главою МЗС.

Своєю чергою, спікер Ради Андрій Парубій в ході ранкового засідання пообіцяв, що в разі появи ініціативи від президента про скликання позачергового засідання, він невідкладно підпише рішення про призначення такого засідання.