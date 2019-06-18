У РФ засудили до 12-17 років в'язниці фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Крим.Реалії.
Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узейра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.
Рустему Ісмайлову, Узейру Абдулаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.
Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.
Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.
Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.
28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.
Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.
За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).