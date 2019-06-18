За затримання активістів біля Гостиного двору в 2013 році керівникам столичного "Беркута" повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук, - ГПУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Установлено, що указані правоохоронці спільно з підлеглими співробітниками, перевищуючи владу та свої службові повноваження 18.02.2013 під час проведення громадянами мирної акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки "Гостиного двору" в м. Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс, незаконно застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, безпідставно затримали 40 осіб, у тому числі 2 народних депутати України, 11 громадянам заподіяли тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Командиру полку міліції "Беркут", його заступнику та начальнику відділу охорони громадської безпеки райуправління поліції у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України. У зв’язку з переховуванням підозрюваних від слідства, їх оголошено в розшук.

Слідчому судді внесено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу та надання дозволу на затримання.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні 2012 року Київрада передала ПАТ "Укрреставрація" земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі столиці в оренду на п'ять років для реконструкції будівлі під торгово-офісний центр з благоустроєм і гостьовою стоянкою.

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Проти реконструкції Гостиного двору кілька років протестували активісти. У липні 2014 року Київрада розірвав угоду з ПАТ "Укрреставрація" про оренду землі, на якій розташований Гостиний двір, і попросив Кабмін передати його в комунальну власність.

Верховний суд 8 травня підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна і залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернули Гостиний двір на Контрактовій площі. Раніше Київський апеляційний господарський суд повернув у власність Фонду державного майна пам'ятник архітектури столиці "Гостиний двір". Суд розірвав договір про оренду Гостиного двору між Фондом держмайна і компанією "Укрреставрація". Відповідне рішення ухвалили 28 лютого.