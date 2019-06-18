"Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - Меркель про переговори в "нормандському форматі"

"Щодо питання повернення до "нормандського формату", стосовно термінів цієї зустрічі... Я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому запланована зустріч, перша зустріч робоча (на рівні зовнішньополітичних радників. - Ред.) запланована вже в липні. Віримо в перемогу і припинення війни", - сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу канцлер Німеччини додала, що Німеччина і Франція готові до такої зустрічі. "Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - сказала Меркель.

"12 липня буде зустріч радників у мінському форматі", - сказала Меркель у вівторок журналістам у Берліні за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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Канцлер висловила задоволення у зв'язку з поновленням роботи "нормандського формату" в рамках Мінського процесу.

"Я рада, що ми в рамках Мінського процесу знову відновлюємо роботу в "нормандському форматі", - сказала Меркель.