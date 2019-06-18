"Нафтогаз" запропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант, - Юрій Вітренко

Про це написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Газпром" передаватиме нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий самий обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", - написав він на своїй сторінці в Facebook у вівторок.
За словами Вітренка, передача газу підтверджуватиметься суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії).
"Такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку (можливо, і для "Газпрому"). Тобто, такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на "своп" газу і на послуги з транспортування газу", - підкреслив він.
Раніше у вівторок начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт із "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.