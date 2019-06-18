Від початку року до суду направлено 19 кримінальних проваджень щодо 56 членів злочинних угруповань, - перший заступник голови ДФС Білан

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник глави ДФС Сергій Білан, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розслідування злочинів, вчинених у складі організованих груп і злочинних організацій, є пріоритетом у роботі слідчих підрозділів податкової міліції.

"Упродовж 5 місяців цього року слідчі підрозділи фінансових розслідувань загалом розслідували майже 4 тис. кримінальних проваджень - зазначив Сергій Білан. - Закінчено досудове слідство та направлено до суду 647 кримінальних проваджень, що на 23 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Він також підкреслив, що в направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі 372 млн грн, що на 123 млн грн перевищує розмір відшкодування за аналогічний період минулого року, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяної злочинами шкоди заарештовано коштів і майна на загальну суму 482 млн грн., що в 4 рази більше, ніж за аналогічний період торік.

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