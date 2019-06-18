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18.06.19 17:24

Від початку року до суду направлено 19 кримінальних проваджень щодо 56 членів злочинних угруповань, - перший заступник голови ДФС Білан

Від початку року до суду направлено 19 кримінальних проваджень про протиправну діяльність 56 членів злочинних угруповань.

Від початку року до суду направлено 19 кримінальних проваджень щодо 56 членів злочинних угруповань, - перший заступник голови ДФС Білан

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник глави ДФС Сергій Білан, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, розслідування злочинів, вчинених у складі організованих груп і злочинних організацій, є пріоритетом у роботі слідчих підрозділів податкової міліції.

"Упродовж 5 місяців цього року слідчі підрозділи фінансових розслідувань загалом розслідували майже 4 тис. кримінальних проваджень - зазначив Сергій Білан. - Закінчено досудове слідство та направлено до суду 647 кримінальних проваджень, що на 23 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Він також підкреслив, що в направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі 372 млн грн, що на 123 млн грн перевищує розмір відшкодування за аналогічний період минулого року, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяної злочинами шкоди заарештовано коштів і майна на загальну суму 482 млн грн., що в 4 рази більше, ніж за аналогічний період торік.

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