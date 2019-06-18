Замовив сало і український борщ, - мати політв'язня Кольченка розповіла про зустріч із сином

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Хотілося йому різної смакоти привезти. Привезла йому фруктів, із Криму дещо з продуктів, кримської цибулі. Він також сало просив. Взагалі він дуже скучив за домашньою їжею. Звичайно (готувала. - Ред.) український борщ. Це замовлення", - повідомила Лариса.

За словами матері, Олександр почувається нормально, на здоров'я не скаржиться, але дуже схуд. Вона також розповіла, що крім загального розпорядку в колонії Олександр встигає займатися самоосвітою, читає книги з психології і соціології.

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"Він ходить у бібліотеку в колонії, але в основному книги ми замовляємо з інтернет-магазинів. Там, звичайно, проблема, туди їх доставити, але востаннє ми передавали через правозахисників челябінських, тому що з посилкою не вийшло, бандероллю їх переслати", - розповіла Лариса.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

31 травня 2018 року Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. 7 червня Кольченко припинив голодування через погіршення стану його здоров'я: у нього впав рівень цукру в крові, став непритомніти, втратив 10 кг ваги.