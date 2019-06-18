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18.06.19 18:23

Конституційний суд не може зупинити процес виборів, - голова ЦВК Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що Конституційний суд не може зупинити вибори своїм рішенням, а може лише визначити конституційність указу президента про розпуск Верховної Ради.

Конституційний суд не може зупинити процес виборів, - голова ЦВК Сліпачук

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - сказала Сліпачук.

Водночас вона не змогла чітко відповісти, що робити ЦВК, якщо КС визнає указ президента про розпуск Ради неконституційним.

"Для нас це один із викликів кампанії. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити і як ми маємо поводитися", - сказала глава ЦВК.

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При цьому вона зазначила: якщо суд вирішить, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу.

"А отже - у мене немає жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, щоб відповісти на це запитання", - сказала Сліпачук.

За її словами, зараз ЦВК у "дуже складній ситуації, оскільки процес підготовки до виборів пішов".

"Він не може бути відкладений або тимчасово зупинений", - підсумувала Сліпачук

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