Конгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.

"Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, зокрема стало неухильне виконання положень ухваленого торік Закону про національну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Відповідні структури Міністерства оборони США вже почали процедури укладання контрактів на поставку обладнання та надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року.

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Нинішній пакет допомоги у сфері безпеки передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил ЗСУ.