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18.06.19 19:09

Союз кінотеатрів України підтримав передачу конфліктного кінотеатру "Київ" новому орендарю

Союз кінотеатрів України вітає конструктивні кроки влади, направлені на розвиток кінематографії – як у масштабах усієї країни, так і на рівні окремих міст та регіонів. Адже кінодемонстраційна галузь України гостро потребує розвитку: ресурсна база кінотеатрів (особливо регіональних, а також комунальних) вкрай зношена, якість звуку та зображення у більшості випадків не відповідає сучасним очікуванням, оснащення кінозалів застаріло та іноді зовсім не відповідає існуючим будівельним, протипожежним та санітарним нормам.

Союз кінотеатрів України підтримав передачу конфліктного кінотеатру "Київ" новому орендарю

Про це йдеться в повідомленні на сайті  Союзу кінотеатрів України.

"Зрештою, в Україні просто не вистачає кінотеатрів: кількість кіноекранів з розрахунку на чисельність населення в декілька разів менша, ніж у розвинутих Європейських країнах, що в тому числі фізично обмежує можливості для популяризації та прокату національних фільмів.

На початку 2019 року у місті Києві місцева влада провела публічний та прозорий конкурс на право оренди кінотеатру "Київ", в зв’язку зі спливом строку дії договору з попереднім орендарем, що винаймав цей знаний кінотеатр протягом 20 років, сплачуючи Територіальній громаді за цінами 1999 року – всього за 47 тис.грн. (з ПДВ) на місяць за будівлю 7,4 тис.кв.м в центрі столиці.

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У конкурсі брали участь в тому числі і члени Союзу кінотеатрів України, що мають багаторічну позитивну репутацію на кінодемонстраційному ринку, володіючи успішно розбудованими мережами кінотеатрів "Мультиплекс" та "Сінема Сіті", - йдеться в повідомленні.

Союз кінотеатрів України радий привітати свого члена ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" (кіномережа "Сінема Сіті") з перемогою у відкритому конкурсі–аукціоні, з найвищою пропозицією орендної плати понад 2,5 млн. грн. (з ПДВ) на місяць, та із зобов’язанням забезпечити продовження роботи кінотеатру "Київ" у форматі фестивального центру столиці.

"Правління Союзу кінотеатрів України висловлює впевненість, що з новим орендарем кінотеатру "Київ" територіальна громада м. Києва не лише набуватиме достойні кошти за оренду достойного об’єкту, але й отримає досвідченого кінодемонстратора, який здатен забезпечити ресурне оновлення застарілого устаткування, зберегти традиції та концепцію кінотеатру "Київ" як прем'єрного, артхаузного та фестивального кіномайданчика столиці", - йдеться в повідомленні Правління Союзу кінотеатрів України.

Довідкова інформація: Союз кінотеатрів України є профільним громадським об’єднанням, створеним у 2016 році,з метою представництва інтересів суб'єктів підприємництва в галузі кiнопрокату України, в тому числі з урахуванням прогресивного Європейського досвіду. До складу Союзу кінотеатрів України входять як загальноукраїнські та регіональні мережі кінотеатрів, так і окремі місцеві кінотеатри, незалежно від їх розміру, місцезнаходження, доходів, тощо("Мультиплекс-Холдинг", "КіноТема" Дніпро, "Жовтень" Київ, "Планета Кіно", "Лінія Кіно", "Сінема Сіті", "Мультиплекс-Черкаси" Черкаси, "Візорія" Київ, "Космос" Івано-Франківськ, "Золотий Дюк" Одеса, "Конкорд Кіно" Полтава, та багато інших). Союз кінотеатрів України активно співпрацює з органами влади, надає кінотеатрам методичну, організаційну та правову підтримку, є представленим у профільних експертних комісіях, а також у робочих групах з питань удосконалення законодавства у сфері кінематографії.

фотографія кінотеатру "Київ" від Олекса-Київ

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