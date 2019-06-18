Союз кінотеатрів України підтримав передачу конфліктного кінотеатру "Київ" новому орендарю

Про це йдеться в повідомленні на сайті Союзу кінотеатрів України.

"Зрештою, в Україні просто не вистачає кінотеатрів: кількість кіноекранів з розрахунку на чисельність населення в декілька разів менша, ніж у розвинутих Європейських країнах, що в тому числі фізично обмежує можливості для популяризації та прокату національних фільмів.

На початку 2019 року у місті Києві місцева влада провела публічний та прозорий конкурс на право оренди кінотеатру "Київ", в зв’язку зі спливом строку дії договору з попереднім орендарем, що винаймав цей знаний кінотеатр протягом 20 років, сплачуючи Територіальній громаді за цінами 1999 року – всього за 47 тис.грн. (з ПДВ) на місяць за будівлю 7,4 тис.кв.м в центрі столиці.

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У конкурсі брали участь в тому числі і члени Союзу кінотеатрів України, що мають багаторічну позитивну репутацію на кінодемонстраційному ринку, володіючи успішно розбудованими мережами кінотеатрів "Мультиплекс" та "Сінема Сіті", - йдеться в повідомленні.

Союз кінотеатрів України радий привітати свого члена ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" (кіномережа "Сінема Сіті") з перемогою у відкритому конкурсі–аукціоні, з найвищою пропозицією орендної плати понад 2,5 млн. грн. (з ПДВ) на місяць, та із зобов’язанням забезпечити продовження роботи кінотеатру "Київ" у форматі фестивального центру столиці.

"Правління Союзу кінотеатрів України висловлює впевненість, що з новим орендарем кінотеатру "Київ" територіальна громада м. Києва не лише набуватиме достойні кошти за оренду достойного об’єкту, але й отримає досвідченого кінодемонстратора, який здатен забезпечити ресурне оновлення застарілого устаткування, зберегти традиції та концепцію кінотеатру "Київ" як прем'єрного, артхаузного та фестивального кіномайданчика столиці", - йдеться в повідомленні Правління Союзу кінотеатрів України.

Довідкова інформація: Союз кінотеатрів України є профільним громадським об’єднанням, створеним у 2016 році,з метою представництва інтересів суб'єктів підприємництва в галузі кiнопрокату України, в тому числі з урахуванням прогресивного Європейського досвіду. До складу Союзу кінотеатрів України входять як загальноукраїнські та регіональні мережі кінотеатрів, так і окремі місцеві кінотеатри, незалежно від їх розміру, місцезнаходження, доходів, тощо("Мультиплекс-Холдинг", "КіноТема" Дніпро, "Жовтень" Київ, "Планета Кіно", "Лінія Кіно", "Сінема Сіті", "Мультиплекс-Черкаси" Черкаси, "Візорія" Київ, "Космос" Івано-Франківськ, "Золотий Дюк" Одеса, "Конкорд Кіно" Полтава, та багато інших). Союз кінотеатрів України активно співпрацює з органами влади, надає кінотеатрам методичну, організаційну та правову підтримку, є представленим у профільних експертних комісіях, а також у робочих групах з питань удосконалення законодавства у сфері кінематографії.

фотографія кінотеатру "Київ" від Олекса-Київ