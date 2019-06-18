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18.06.19 18:47

Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук

Центральна виборча комісія буде змушена просити додаткове фінансування на проведення чергових виборів до Верховної Ради у разі визнання рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту неконституційним.

Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв'ю "ВВС Україна".

"У нас є процедури закупівель, які можуть зупинитися без грошей. Також у нас є процедури, за якими ми отримали деякі матеріали або послуги. В день, коли Конституційний суд надасть рішення, ми маємо це все перевірити. А далі - питання до парламенту, адже ми, згідно з рішенням уряду, просто використовували кошти, які були закладені для чергових виборів, які мали відбутися восени", - пояснила вона.

Сліпачук додала, що в такому разі виникне питання до парламенту й уряду, чи готові вони виділити нову суму грошей, враховуючи вже витрачені на вибори кошти.

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