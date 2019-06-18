Забруднення Росі: вміст хімікатів у воді біля місця ДТП на Вінничині перевищує норму в 20 разів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на п’ятницю показник хімікатів у воді в криницях села Збаржівка та водогоні перевищував норму у понад 20 разів. Сьогодні взято нові проби води, і протягом дня будуть свіжі результати", - повідомили в Держпродспоживслужбі.

Згідно з повідомленням, для забезпечення місцевих жителів питною водою належної якості організовано довіз із Вінниці бутильованої води в кількості 1,5 т. Також закуплено велику ємність для питної води об’ємом 2 т, аби щоденно довозити у село воду належної якості.

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У водоймах вище та нижче за течією від місця аварії перевищень вмісту гербіцидів у воді не виявлено.

Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.