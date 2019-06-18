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18.06.19 18:50

Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що окупанти перетворили Крим на концтабір.

Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір.

Сьогодні за результатами чергового судилища в РФ п'ятеро кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями в організації або участі в діяльності терористичної організації. Ганебне рішення, яким агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною і наші червоні лінії.

Відповідь має бути чіткою і твердою: світ має посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля.

Крим - це Україна!"

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