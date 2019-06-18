Від початку року на кір в Україні захворіло 54 тис. осіб, 18 із них померли, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я МОЗ.

За останній тиждень на кір в Україні захворіли 967 осіб - 436 дорослих і 531 дитина.

Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Київський (110 хворих: 46 дорослих і 64 дитини), Харківській областях (97: 63 дорослих і 34 дитини) та м.Київ (87: 47 дорослих і 40 дітей). Також високі показники зафіксовано в Тернопільській (80 хворих: 23 дорослих і 57 дітей) і Львівській областях (64: 27 дорослих і 37 дітей).

Від початку року (з 28 грудня 2018 до 12 червня 2019) на кір захворіли 54 065 осіб - 25 439 дорослих та 28 626 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

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