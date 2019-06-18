За підсудністю в Антикорупційний суд можуть передати 3,5 тис. справ, це нереально для розгляду, - суддя ВАКС Галабала

Таке припущення висловив суддя ВАСК Маркіян Галабала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд може отримати 3,5 тисячі справ - це фактично всі справи, які за неоднозначним тлумаченням наразі підсудні ВАКС відповідно до чинної редакції Кримінального процесуального кодексу", - сказав Галабала.

Він зазначив, що в 2018 році законодавець ухвалив зміни, які в результаті призвели до того, що така величезна кількість справ може потрапити до новоствореного суду.

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Галабала пояснив: "Ми зробили запит через Державну судову адміністрацію щодо всіх судів України, і виявилося, що нам не 200 справ мають передати, а 3,5 тисячі. 200 - це безпосередньо справи від НАБУ і САП".

За його словами, цифра 3,5 тис. справ не адекватна кількості суддів ВАКС і "нереальна для розгляду". Він пояснив, що судді ВАКС розглядатимуть справи колегією з трійки суддів і за повною процедурою розгляду, таким чином, на кожну з семи колегій ВАКС припаде до 700 справ.

Водночас він пояснив, що також мова йде про неоднозначне тлумачення закону.

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"З початком роботи суду одні судді можуть сказати: "Так, це не наша справа, ми передаємо її до ВАКС", - і справа передається до нас. Ми можемо подивитися і сказати: "Ні, це не справа НАБУ", - і справа повернеться назад. Тому найгірше в цій ситуації - питання невизначеності", - пояснив суддя ВАКС.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо часу до 5 вересня (дати початку роботи ВАКС - ред) для забезпечення матеріально-технічної складової роботи суду, Галабала сказав: "Коли ми проводили збори, ми визначили цю дату - 5 вересня, ми сподіваємося, що вона була реальною та обґрунтованою. Що буде 5 вересня - побачимо, наразі мені складно прогнозувати".

Він додав, що нині триває робота з підготовки належних умов для забезпечення правосуддя суддями ВАКС. "Йде робота і суду, і судової адміністрації", - сказав Галабала.