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18.06.19 22:27

В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно мають бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

Представник України у Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що до експертної групи для оцінки результатів проведеної судової реформи мають входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

В експертній групі судової реформи Зеленського однозначно мають бути професійні юристи та судді, - Пилипенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам.

"Що стосується конкретних прізвищ людей, які повинні входити в цю комісію, поки складно сказати, і це було б некоректно. Однозначно там повинні бути професійні юристи. Це не обговорюється. З обов'язковим залученням суддів, оскільки не можна реформувати що-небудь без залучення тих, на кого будуть ці зміни поширюватися", - вважає він.

За його словами, також слід залучити представників громадянського суспільства, науковців, суддів у відставці.

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"Звичайно - обов'язково перебувати в тісному контакті з Венеціанською комісією, яка може надати професійну юридичну оцінку тим чи іншим законодавчим ініціативам. Власне, судова реформа в Україні і зазнала такого краху через те, що її реалізовували ті, хто керувався політичною доцільністю, а не правовою та реформаторською логікою", - зазначив Пилипенко.

Він упевнений, що ця комісія зможе перезавантажити судову реформу і дійсно запропонувати українцям професійну і реалістичну судову реформу, якщо цим будуть займатися професіонали, а не популісти.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір розробити свій проект судової реформи.

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