Державне підприємство "Оператор ринку" зареєстровано в Мін'юсті

"Оператор ринку" відповідатиме за сегменти ринку "на добу вперед" та "внутрішньодобового ринку". Гарантований покупець буде купувати електроенергію об'єктів відновлюваних джерел енергії за гарантованими державою цінами, і забезпечувати її реалізацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України призначив директором ДП "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу Координаційного центру з впровадження реформи ринку електроенергії при Кабміні Володимира Євдокимова. Це закріплено розпорядженням Кабміну №398-р від 12 червня.

5 червня Кабмін прийняв постанову про електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами державними енергокомпаніями, в тому числі й для виконання публічних спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії населенню. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пояснив, що організація аукціонів важлива для реалізації механізму PSO, що гарантує незмінність цін на електроенергію для населення.

На виконання зобов'язань України щодо Третього енергетичного пакету Європейського Союзу в квітні 2017 року Верховною Радою прийнято закон "Про ринок електричної енергії", що передбачає введення з 1 липня 2019 року нової моделі ринку. Від своєчасного запуску нового ринку залежить макрофінансова допомога Україні з боку низки міжнародних організацій.

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