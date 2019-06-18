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18.06.19 21:29

"Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК

"Опозиційний блок" не може включити у свій список на дострокових виборах до парламенту екс-регіонала Олександра Єфремова, тому що це забороняє законодавство.

"Опоблок" не може включити екс-регіонала Єфремова до свого передвиборчого списку, - ЦВК

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це заявив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

Він нагадав, що закон "Про вибори народних депутатів України" дозволяє виключати кандидатів зі списку, прийнятому на з'їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку - після 10 червня.

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У зв'язку з цим "Опоблок" не зможе включити Єфремова, який вже третій рік перебуває під вартою за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України".

Раніше народний депутат, лідер партії "Наші" Євген Мураєв заявив, що Єфремова включать у перший десяток списку "Опоблоку".

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