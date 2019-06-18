Зеленський обговорив із керівництвом німецьких партій ХДС і "Союз 90/Зелені" санкції проти РФ і інвестиції в Україну. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату. Крім того, Президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні.

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Він наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україні і підкреслив, що особисто контролюватиме цей процес.

"Під час зустрічей йшлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів. Президент також порушив питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачу російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу, розширення санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалося питання протистояння ворожій пропаганді.