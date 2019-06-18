Є багато інформації про спробу знайти мені заміну на посаді директора Інституту нацпам'яті, - В'ятрович

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ повідомив сам директор Інституту заявивши, що нова влада навряд чи хоче бачити його на цій посаді.

"Є досить багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді. Концепція зараз така, що інститут не ліквідують, оскільки це може викликати занадто велике обурення, зате В'ятровича треба прибрати", - розповів Володимир В'ятрович.

Директор центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті вважає, що це пов'язано з його критичною позицією щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

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"Я досить жорстко критикую його за різного роду прорахунки, які стосуються гуманітарної політики", - пояснив В'ятрович.