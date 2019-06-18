Мешканці окупованого Армянська, де минулого літа стався викид на хімзаводі, знову скаржаться на екологію

Як розповіли Крим.Реалії місцеві жителі, в місті вже говорять про повторення минулорічної ситуації, передає Цензор.НЕТ.

"Часто люди скаржаться, пишуть у місцевій групі. Багато скарг надходить. На погіршення самопочуття. Знову ж таки, опухлі очі, кашель моторошний, свербіж. Це все періодично проявляється. Особливо коли настає ніч, коли спека спадає. Те саме, що було влітку (минулого року - КР). Тут все було очевидно, всі люди прекрасно розуміли, що буде повторення. Більше місяця точно, потихеньку починалося, ледь-ледь, як більша спека пішла. О четвертій ранку взагалі важко. В алергіків - у мене діти алергіки - це відразу проявляється, кашель, очі опухлі, ми вже на гормональних препаратах", - сказала в коментарі Крим.Реалії активістка з Армянська Катерина Пивовар.

У соціальних мережах також обговорюють і скаржаться на неприємні запахи в місті і нездужання.

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Забруднення повітря в Армянську і Красноперекопську також фіксують фахівці кримського Гідрометцентру.

"Рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - сказано в опублікованому моніторингу, який проводився з 3 по 10 червня.

При цьому підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов розповів 18 червня про те, що спека в Криму не призвела до погіршення екологічної ситуації в районі заводу "Титан".

"Рівень концентрації сірчаної кислоти там зараз 6,5-7%. Гранично допустима норма концентрації - 12%. Торік була 30% концентрація, через що відбувалося випаровування. Сьогодні подається в кислотонакопичувач приблизно 52 тисячі кубометрів (води) на добу, випаровується - близько 40 тисяч кубометрів на добу. Поки баланс витримується і нічого (в повітрі) немає", - цитує Аксьонова провладний кримський сайт Кримінформ.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2018 року з'явилася інформація про те, що з хімзаводу через спеку почали випаровуватися шкідливі речовини. Прикордонники Херсонського загону виявили перевищений вміст хімічних речовин у повітрі.

Окупаційна влада Криму оголосила, що завод "Кримський титан" буде зупинено на два тижні. Дітей дошкільного та шкільного віку масово вивозять із міста.

Президент України Петро Порошенко запросив дітей з Армянська оздоровитися в Херсонській області. Водночас за даними Херсонської ОДА, залежно від вітру 6 сіл на Херсонщині потрапляють до зони дії викидів із заводу "Титан". Станом на 11 вересня через викиди з "Титана" з півдня Херсонщини евакуйовано 405 дітей.

Режим НС в Армянську і прилеглих селах було знято 23 вересня. Слідчі порушили кримінальну справу про порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами та відходами.

Завод "Кримський титан" почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Groop DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану - речовини, що застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.

У 2014 році, після окупації Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПрАТ "Кримський титан" російському дочірньому підприємству ТОВ "Титанові інвестиції". У 2015 році ПрАТ "Кримський титан" був перейменований в "Юкрейніан кемікал Продактс".