700 службових автомобілів, розбитих у перші роки роботи патрульної поліції, чекають ремонту, - Жуков

Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронець пояснив, що численні ДТП за участю патрульних автомобілів пов'язані з тим, що у поліцейських було мало досвіду водіння саме службового автомобіля.

"Проблема існує через те, що коли поліцейський включає маячок і сирену, то він упевнений, що, згідно з ПДР, його всі повинні пропускати. Але водії не завжди дотримуються таких правил, а тому, відповідно, на перехрестях часто відбуваються аварії", - сказав Жуков.

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"Усі машини поліції застраховані, а за свій рахунок ремонтують тільки ті екіпажі, з вини яких сталася аварія. Втім, автомобіль може очікувати виплати страхової компанії впродовж півроку і більше, але нам треба працювати. Тому зараз ремонт авто відбувається за гроші Департаменту патрульної поліції через тендерні процедури.

Крім цього, є така проблема, що в 2015-му - перший рік роботи патрульної поліції - було розбито дуже багато машин. Отже, вони досі десь стоять і чекають своєї черги на ремонт, а це 40% всього автопарку поліції - приблизно 700 машин на всю Україну", - визнав поліцейський.

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